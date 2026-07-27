Праздник в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ проведут в октябре в "Лужниках"

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Праздник "День воссоединения", приуроченный к годовщине возвращения Донбасса и Новороссии в состав РФ, пройдет 3 октября в олимпийском комплексе "Лужники", сообщили в пресс-службе оргкомитета всероссийской общественно-культурной программы "Единство исторических судеб".

Мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени и продлится до позднего вечера. На территории спорткомплекса развернут несколько больших шатров. Для гостей подготовили пять смысловых пространств: "Корни", "Очаг", "Сердце", "Мост" и "Росток". Они символизируют путь от истории и культуры исторических регионов к общему будущему.

Главные художественные символы программы – Южный ветер и Древо судеб. Посетители смогут создавать их своими руками, оставляя истории, воспоминания и послания в будущее. Кульминацию совместного творчества покажут вечером на главной площадке "Лужников".

Оператором проекта выступил фонд "Перспективное развитие Херсонской области". Поддержку также оказывают федеральные министерства и крупные российские корпорации.

"Программу "Единство исторических судеб" можно назвать выражением нашей большой благодарности России за любовь и поддержку. Мы хотим показать, как сильно мы выросли за это время и какой колоссальный потенциал исторических территорий нам еще только предстоит раскрыть на благо нашего Отечества", – отметил советник губернатора Херсонской области Руслан Сыртланов.

"День воссоединения" отмечается в России 30 сентября. Четыре года назад эта дата стала памятной в честь возвращения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 2 августа в районе Щукино для участников СВО и их семей состоится большой детский праздник. Мероприятие организует сеть семейных парков в торгово-развлекательном центре "Пятая авеню". В программе – зарядка, активные игры, мастер-класс по созданию картин из пластилина, квест и дискотека.

