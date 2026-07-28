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28 июля, 12:05

Происшествия

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на автобус в Белгородской области

Фото: МАХ/"Оперштаб Белгородской области"

Уголовное дело о теракте заведено после атаки украинского БПЛА по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что на месте происшествия проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, правоохранители собирают доказательства атаки, устанавливают модель и тип БПЛА.

Она отметила, что подобные преступления украинские силы совершают системно и с демонстративной жестокостью.

"Принципиальная позиция Следственного комитета остается неизменной: каждый причастный к этим злодеяниям понесет суровое неотвратимое наказание", – подчеркнула Петренко.

Атака на пассажирский автобус произошла 28 июля на 26-м километре автодороги Шебекино – Белгород. Предварительно установлено, что не менее 19 человек пострадали в результате удара.

По словам врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, 15 человек получили осколочные ранения, 3 – акубаротравмы. Их госпитализировали. Глава региона добавил, что в результате случившегося повреждены автобус, грузовая машина и легковой автомобиль.

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