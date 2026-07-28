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28 июля, 16:50

Политика

Путин назвал важным обновление состава Совета Федерации после выборов

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин назвал важным обновление состава Совета Федерации после осенних выборов. Такое заявление он сделал на встрече со спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, сообщает News.ru.

"Это очень важный процесс. <…> Исхожу из того, что на работу в Совфед будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России", – отметил глава государства.

Путин напомнил, что результаты выборов, которые состоятся в сентябре, так или иначе отразятся на сенаторском составе.

Выборы различных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, граждане будут выбирать депутатов Госдумы. Кандидатов выдвинули 11 политических партий, еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. В федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы вошли 3 133 человека.

Главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы назначен заместитель генсека Содружества Ильхом Нематов. Наблюдатели будут следить за выборами на долгосрочном и краткосрочном этапах.

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