European Gymnastics разрешил спортсменам из РФ выступать с флагом и гимном

Фото: ТАСС/Игорь Ленкин

Участие российских спортсменов в соревнованиях под национальной символикой ратифицировано на Генеральной ассамблее Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

24 мая исполком European Gymnastics допустил спортсменов из России и Белоруссии до выступлений на турнирах, проводимых под своей эгидой, с флагом и гимном.

Решение союза положительно оценил глава Минспорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он отметил, что снятие санкций с россиян даст возможность восстановить единое спортивное пространство, где важнее всего результат.

При этом в июне 11 национальных федераций попросили European Gymnastics запретить на соревнованиях российский флаг и гимн. Запрос, в частности, отправила немецкая федерация.

