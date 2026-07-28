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28 июля, 19:54

Политика

Российские военные поразили сухогруз с оружием для ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные в Черном море поразили сухогруз с оружием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Уточняется, что судно было поражено в 11 километрах к востоку от Одессы. Для удара ВС РФ использовали беспилотник.

Кроме того, российская армия барражирующими боеприпасами и ударными БПЛА ударила по перевалочному комплексу в порту Николаев, где хранилось оружие. Также были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, используемые ВСУ.

Ранее еще два украинских порта стали целями ВС РФ. В частности, в Одессе удалось ликвидировать перевалочный комплекс разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а в Черноморске под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами.

ВС РФ заняли населенные пункты Коммунарка и Торское

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