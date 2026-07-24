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24 июля, 18:48

Политика

ВС РФ поразили объект под Киевом, где демонстрировали БПЛА для атак на гражданские цели

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали перспективные модели украинских и иностранных БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, эти беспилотники использовались для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

В момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители беспилотников, представители командования сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинских спецслужб. По информации Минобороны, именно эти лица непосредственно планируют и осуществляют атаки на российскую территорию.

До этого российские военные ударили по объектам, связанным с ВСУ. Уточнялось, что в ходе ударов по портам в Одессе, Измаиле и Николаеве использовались высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

Были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, три склада хранения морских дронов и объекты инфраструктуры, использовавшиеся для грузов военного назначения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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