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24 июля, 18:44

Регионы

Глава Ярославской области заявил о нормализации ситуации с топливом в регионе

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com

Ситуация с топливом в Ярославской области нормализовалась. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в MAX.

"Провели большую работу по стабилизации товарных потоков и перенастройке логистических цепочек", – написал глава субъекта.

Евраев подчеркнул, что крупные сетевые АЗС в области обеспечены бензином, а небольшие очереди образуются лишь в часы пик. Также постепенно восстанавливаются поставки топлива на частные заправки. Для решения этого вопроса региональные власти ведут переговоры с федеральным центром.

Кроме того, Евраев поддержал инициативу вице-премьера России Александра Новака по отмене действующих ограничений на продажу топлива объемом менее 50 литров на один автомобиль. Он указал, что прежние лимиты вводились для сокращения панического спроса, но в настоящий момент ажиотаж прошел.

Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство взяло ситуацию с ценовой динамикой под контроль. В то же время отечественные нефтяные компании увеличили производство для насыщения внутреннего рынка.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на топливном рынке во многих регионах страны стала улучшаться. Он отметил, что ситуацию обсуждали на совещании по экономическим вопросам, которое Владимир Путин провел 22 июля.

Рынок топлива начал постепенно стабилизироваться

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