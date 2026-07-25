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25 июля, 21:50

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Beyaz Gazete: российский турист спас турецкого ребенка и стал героем местных соцсетей

Российский турист спас турецкого ребенка и стал героем местных соцсетей

Фото: 123RF.com/yakobali

Видео, на котором российский турист Данил Левенко спас девочку, унесенную течением горной реки в турецком Кемере, стало популярным в местных социальных сетях. Об этом сообщает Beyaz Gazete.

Турист из Череповца отдыхал у горной реки. Когда мужчина выходил на берег, он заметил в воде девочку, которую сильное течение несло вниз по реке. Левенко успел схватить ребенка и передать его родителям. По предварительным данным, девочка не пострадала. Опубликованные кадры быстро распространились в турецких соцсетях.

"Российский турист молниеносно сориентировался, поймал ребенка и передал его родителям. Он спас жизнь!", – написал один из пользователей соцсети X.

Другие комментаторы также назвали Левенко настоящим героем и поблагодарили его за поступок.

Ранее в Забайкалье 14-летний подросток спас 10-летнего мальчика, тонувшего в реке Шумунде в Кыринском округе. Ребенок застрял ногами в иле и начал тонуть, но школьник вытащил его на берег. Семья спасенного поблагодарила подростка и его родителей за воспитание и готовность прийти на помощь.

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