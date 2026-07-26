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26 июля, 11:43

Политика

Крейсер "Адмирал Нахимов" войдет в состав ВМФ РФ в 2026 году

Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота России в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

"Идут полные испытания. Я думаю, реализуем планы этого года", – заявил Моисеев в эфире телеканала "Звезда".

Вместе с тем 1 июля был сформирован первый полк беспилотных систем на Северном флоте, второй планируется создать на Тихоокеанском флоте в 2027 году.

По словам Моисеева, полк полностью обеспечен вооружением. Структура подразделения – дивизионного состава: два дивизиона надводных беспилотников и один подводный.

Главнокомандующий ВМФ также подчеркнул, что носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон" уже есть в составе Военно-морского флота России.

Кроме того, сейчас строится новейший безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подводных лодок и подводных объектов.

"Можно говорить, что это класс нового корабля. Это корабль без экипажа", – рассказал Моисеев.

Корабль создается в рамках текущей государственной программы вооружений. Он станет первым в серии и заложит основу для дальнейшего развития безэкипажных систем в составе Военно-морского флота.

Американские СМИ ранее включили ВМФ РФ в топ-3 самых сильных флотов мира. Журналисты подчеркнули, что Россия сохранила свою позицию в списке благодаря развитию подводных сил и необходимости действовать сразу на нескольких стратегических направлениях.

При этом эксперты учитывали не только число военных кораблей, но и уровень их модернизации, возможности логистики флотов и реальный боевой потенциал.

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