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27 июля, 06:39

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NBC News: два человека погибли в результате стрельбы в Сиэтле

Два человека погибли в результате стрельбы в Сиэтле

Фото: depositphotos/zimmytws

Два человека погибли в результате вооруженного нападения в оживленном районе Сиэтла. Об этом сообщает агентство NBC News.

По информации издания, стрельба произошла во время гастрономического фестиваля на территории Seattle Center. Другие подробности на данный момент не приводятся.

В СМИ добавили, что число раненых достигло пяти человек. Среди пострадавших есть двухлетний ребенок, самому старшему раненому 56 лет. Медики оценивают состояние одного из пациентов как тяжелое.

Ранее восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате стрельбы во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке. Злоумышленник открыл огонь, когда люди смотрели на фейерверки в Бруклине. Позже сотрудники полиции обнаружили рюкзак с оружием под деревьями рядом с местом происшествия.

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