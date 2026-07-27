Медведев высказался об идее Евросоюза закрыть въезд для военных из зоны СВО

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Если Евросоюз запретит участникам СВО въезд на свою территорию, миллионы российских граждан на десятилетия возненавидят все европейское. Такое мнение в мессенджере MAX высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Также политик с иронией воспринял инициативу, назвав это попыткой "напугать ежа голым задом". Он призвал Брюссель как можно скорее реализовать эти планы.

Ранее в Еврокомиссии предложили запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО в 2022 году. Отмечается, что главным автором такой инициативы выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕС может пересмотреть статус уже выданных россиянам виз и ВНЖ. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у граждан РФ, которые работали в российских компаниях и "заявляли, что поддерживают СВО".