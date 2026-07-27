ABC: в Чикаго из-за стрельбы пострадали 6 человек

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В Чикаго неизвестный открыл огонь по группе людей, ранив шестерых человек. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал ABC.

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, недалеко от Гумбольдт-парка. По данным телеканала, мужчина проезжал мимо толпы на автомобиле и внезапно начал стрелять.

Ранения получили две женщины и четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще четыре человека – в удовлетворительном.

В настоящее время полиция ведет розыск стрелявшего. Мотивы преступления пока выясняются.

Ранее два человека погибли в результате стрельбы в оживленном районе Сиэтла. Инцидент произошел во время гастрономического фестиваля на территории Seattle Center. По данным СМИ, число раненых достигло пяти человек. Среди пострадавших есть двухлетний ребенок.