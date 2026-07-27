Визовый центр Италии в России отключил авторизацию через зарубежные сервисы

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Визовый центр Италии Almaviva отключил регистрацию и вход через зарубежные сервисы. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.

В связи с этим ранее созданные учетные записи могут быть удалены в одностороннем порядке. Как пояснили в организации, данное требование продиктовано российским законодательством и не является инициативой самого визового центра.

На фоне нововведений пользователям рекомендуют создать учетную запись с логином и паролем, используя российский почтовый сервис. Туроператоры также отдельно призвали заранее сменить способ входа на российскую почту во всех визовых центрах, так как вход через зарубежные сервисы постепенно уберут повсеместно.

Немногим ранее визовый центр Италии компании VMS в Москве начал требовать предоплату сервисного сбора при записи на подачу документов. Ее размер составляет 3 850 рублей.

Сумму необходимо внести сразу при создании записи, после чего система перенаправляет на страницу оплаты. Причем перенести запись можно только один раз. То есть, если отмена визита происходит менее чем за 72 часа до назначенного времени, предоплата не возвращается.

