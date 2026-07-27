Володин заявил о выполнении посланий президента Федеральному собранию на 100%

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Послания Владимира Путина Федеральному собранию предыдущих лет выполнены полностью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он высказался на заключительном пленарном заседании восьмого созыва.

"Отмечу, послания президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%", – подчеркнул он.

Володин также уточнил, что за пять лет работы восьмого созыва депутаты приняли 2 980 федеральных законов. Каждая из этих норм обсуждалась в профильном комитете.

Кроме того, спикер нижней палаты парламента объявил о завершении работы по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России. Он подчеркнул, что в этом отношении было принято порядка 70 базовых законов, многие из которых инициировали непосредственно депутаты ГД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует 27 июля провести встречу с депутатами Госдумы. Ожидается, что главной темой обсуждения станет подведение итогов работы нижней палаты парламента текущего созыва.

Выборы депутатов девятого созыва пройдут уже осенью. Голосование состоится с 18 по 20 сентября. Срок полномочий избранных парламентариев составит пять лет, то есть они будут состоять в ГД до сентября 2031 года.