В выборах в Госдуму смогут участвовать 17 партий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, а также в кампаниях других уровней могут участвовать 17 политических партий, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании комиссии.

В 2021 году в России было зарегистрировано 34 партии, из них 14 были освобождены от сбора подписей. По данным Памфиловой, в настоящий момент официально зарегистрировано 25 партий.

"Из них буквально на днях было принято решение, что 17 имеют право на сегодняшний день участвовать в выборах. То есть мы ожидаем, что 17 партий будут участвовать в разной степени в предстоящих выборах", – подчеркнула она.

Председатель ЦИК объяснила, что эти данные говорят не только о "естественном отборе", но и о качестве партийного участия в политической жизни страны, поскольку остались самые устойчивые политические силы, сумевшие закрепиться и сохранить своих сторонников.

Кроме того, ЦИК будет содействовать всем партиям, которые участвуют в избирательной кампании, в рамках своих полномочий.

Без сбора подписей избирателей зарегистрировать кандидатов для участия в выборах смогут 11 политических партий. Это "Единая Россия" и "Новые люди", а также:



КПРФ;

ЛДПР;

"Справедливая Россия";

Партия пенсионеров;

"Коммунисты России";

"Яблоко";

"Зеленые";

"Родина";

Партия прямой демократии.

Не менее 200 тысяч подписей, но не более 7 тысяч подписей в одном субъекте России, а также не менее 3% подписей избирателей в одномандатных округах должны собрать Демократическая партия России, партия "За справедливость!", Партия прогресса, Российская партия свободы и справедливости, Казачья партия, а также Партия возрождения России.

На заседании ЦИК также обратили внимание, что право на регистрацию кандидатов без сбора подписей получила партия "Гражданская платформа", однако затем лишилась его, поскольку Верховный суд принял решение о приостановке ее деятельности.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года.

Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

