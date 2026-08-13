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13 августа, 21:59

Происшествия

Бизнесмену Траберу продлен арест по делу об организации наемного убийства

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил до 17 октября срок содержания под стражей бизнесмену Илье Траберу в рамках дела о заказном убийстве. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

По словам одного из защитников, адвокат 75-летнего Трабера намерен обжаловать постановление в Мосгорсуде. Сам бизнесмен вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Трабера задержали 17 июня по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра. Следователи заподозрили предпринимателя в организации преступления. В его доме и офисах его компании провели обыски.

Спустя время суд отправил бизнесмена под стражу на два месяца. Ему предъявили обвинения в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По тем же статьям были арестованы предполагаемый исполнитель преступления Алисултан Надирбеков, а также двое возможных подельников Трабера – Саид Саладинов и Владимир Даниленко. Последний свою вину по делу об убийстве не признал.

"Московский патруль": в Москве арестован миллиардер Илья Трабер

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