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18 июня, 14:16

Происшествия

Суд арестовал еще двоих предполагаемых подельников бизнесмена Трабера

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца еще двоих предполагаемых подельников петербургского бизнесмена Ильи Трабера по делу о заказных убийствах. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Речь идет о Саиде Саладинове и Владимире Даниленко. Им также предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия организованной группой.

Трабера задержали 17 июня по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра. Следователи считают предпринимателя замешанным в организации преступления. В его доме и офисах его компании провели обыски.

Позднее суд арестовал Трабера на два месяца. Он обвиняется в совершении убийства и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По аналогичным статьям под стражу был заключен предполагаемый исполнитель Алисултан Надирбеков.

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