Мировое соглашение заключили по иску к блогеру Ефремову

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Никита Ефремов внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов)

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по делу предпринимателя и блогера Никиты Ефремова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Принято решение взыскать с него 3,5 миллиона рублей, сообщает газета "Известия".

Таким образом суд удовлетворил иск занимающейся разработкой, технической поддержкой решений для видеоконтента компании. Ее требования были связаны с расторжением лицензионного договора.

"Суд определил утвердить мировое соглашение полностью на изложенных в нем условиях, производство по делу прекратить", – сказала судья.

Условия мирового соглашения не разглашаются. Адвокаты истца и ответчика отказались давать комментарии прессе. Ефремов на суде не присутствовал.

Блогера задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2025 года, когда он возвращался из Турции в Россию. Ему предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности.

По версии следствия, Ефремов с августа 2021-го по февраль 2022 года 7 раз переводил деньги для поддержки Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ).

Свою вину блогер частично признал. В декабре 2025 года он получил 3 года лишения свободы условно.