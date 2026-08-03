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МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России в Стокгольме из-за событий на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее посольство России в шведской столице подверглось нападению с применением беспилотников. Один БПЛА сбросил контейнер с красной краской, а еще один с имитацией самодельного взрывного устройства упал возле здания. После этого Москва направила в адрес МИД Швеции ноту и потребовала проинформировать о результатах расследования.

Через некоторое время МИД России выразил демарш послу Швеции Анне Кристине Тересе Юханнессон. Ей указали на неприемлемость фактического бездействия властей и правоохранителей королевства.

Подобные инциденты уже происходили до этого, указывали дипломаты. В частности, пакет с краской сбрасывался на российское диппредставительство в Стокгольме в сентябре прошлого года. При этом расследования так и не выявили ни исполнителей, ни организаторов.

