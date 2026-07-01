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Кризис в отношениях между Швецией и Россией не является временным, в этом плане "нет пути назад". Об этом заявил глава шведской военной разведки Томас Нильссон, выступая на борту военного корабля, пришвартованного у острова Готланд в Балтийском море.

"Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет", – цитирует Нильссона Bloomberg.

Военный отметил, что к настоящему моменту страны пребывают в глубоком и затяжном стратегическом противостоянии, от которого Стокгольм не может "просто так отмахнуться".

Ранее комитет по обороне Швеции допустил скорое начало боевых действий между Россией и НАТО. Утверждалось, что военные столкновения якобы могут оказаться связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет НАТО".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Европы хотят достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году. По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО.