Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:37

Политика

Военная разведка Швеции заявила, что в отношениях с РФ "нет пути назад"

Фото: depositphotos/peter77

Кризис в отношениях между Швецией и Россией не является временным, в этом плане "нет пути назад". Об этом заявил глава шведской военной разведки Томас Нильссон, выступая на борту военного корабля, пришвартованного у острова Готланд в Балтийском море.

"Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет", – цитирует Нильссона Bloomberg.

Военный отметил, что к настоящему моменту страны пребывают в глубоком и затяжном стратегическом противостоянии, от которого Стокгольм не может "просто так отмахнуться".

Ранее комитет по обороне Швеции допустил скорое начало боевых действий между Россией и НАТО. Утверждалось, что военные столкновения якобы могут оказаться связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет НАТО".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Европы хотят достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году. По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО.

Читайте также


политика

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика