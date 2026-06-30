Климатолог Семенов: недельные волны жары могут ждать Московский регион летом 2026 года

Аномальная жара, которая сопровождается температурой 40–46 градусов, движется из Европы в Россию, предупредили синоптики. В частности, это явление напрямую связано с образованием субтропического гребня. Как это отразится на погоде в столице и когда ждать изменений, разбиралась Москва 24.
Погодная изменчивость
Центральные области России окажутся в начале июля под влиянием субтропического гребня, ставшего причиной экстремально высоких температур в европейских странах. Таким прогнозом поделились в пресс-службе Гидрометцентра РФ, напомнив жителям и гостям города о мерах предосторожности: стоит избегать долгого пребывания на солнце в полуденные часы, пить больше воды и носить светлую одежду.
Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 напомнил, что в Париже в последние дни прошлой недели температура поднималась до 40–46 градусов.
"Начиная со вчерашнего дня эта раскаленная воздушная масса постепенно смещается: сегодня аномальные очаги раскаленных высоких температур выше 42 градусов будут наблюдаться в Венгрии, в Сербии, в целом на Балканах", – рассказал синоптик.
Затем масса выйдет в районы Причерноморья, остынет над Черным морем и на юг России принесет температуру под 35–37 градусов, добавил Ильин.
Эксперт добавил, что в пятницу, 3 июля, местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов, а в западных районах – до 23–25. Кроме того, уже в четверг к вечеру и в ночь на пятницу местами начнутся дожди. В пятницу днем местами по области тоже пройдут небольшие осадки, но Москву они могут обойти стороной.
В субботу, 4-го числа, температура воздуха может достигать 23–28 градусов, при этом в выходные не исключены грозовые дожди. В воскресенье снова посвежеет до 21–26 градусов – очередная холодная волна с северо-запада, где сформируется циклон. А к началу следующей недели температуры снова будут еще ниже, заключил Ильин.
Накроет волной тепла?
При этом директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал Москве 24, что в целом такие условия – обычная погодная изменчивость для столичного региона.
"Ничего необычного не происходит. При этом, по прогнозам, на выходных пройдут дожди: почва наполнится влагой, и, даже если после установится очередная волна жары, она будет переноситься легче", – объяснил климатолог.
При этом он добавил, что гарантировать цикличное изменение температур (холодно-жарко-холодно) в этом сезоне нельзя.
Он отметил, что, когда земля высыхает, начинаются пожары, загрязнение воздуха и по-настоящему тропические ночи, поэтому на сегодняшний день лето проходит в нормальных условиях. Таким образом, смена жары дождями является благоприятным условием, подчеркнул Семенов.