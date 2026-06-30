Климатолог Семенов: недельные волны жары могут ждать Московский регион летом 2026 года

Аномальная жара, которая сопровождается температурой 40–46 градусов, движется из Европы в Россию, предупредили синоптики. В частности, это явление напрямую связано с образованием субтропического гребня. Как это отразится на погоде в столице и когда ждать изменений, разбиралась Москва 24.

Погодная изменчивость

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральные области России окажутся в начале июля под влиянием субтропического гребня, ставшего причиной экстремально высоких температур в европейских странах. Таким прогнозом поделились в пресс-службе Гидрометцентра РФ, напомнив жителям и гостям города о мерах предосторожности: стоит избегать долгого пребывания на солнце в полуденные часы, пить больше воды и носить светлую одежду.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 напомнил, что в Париже в последние дни прошлой недели температура поднималась до 40–46 градусов.

"Начиная со вчерашнего дня эта раскаленная воздушная масса постепенно смещается: сегодня аномальные очаги раскаленных высоких температур выше 42 градусов будут наблюдаться в Венгрии, в Сербии, в целом на Балканах", – рассказал синоптик.

Затем масса выйдет в районы Причерноморья, остынет над Черным морем и на юг России принесет температуру под 35–37 градусов, добавил Ильин.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" При этом континентальным районам европейской территории РФ, то есть конкретно Москве, достанется температура в 26–31 градус. Но не исключено, что в четверг, 2 июля, в отдельных районах области она поднимется до 32. То есть воздушная масса, прогретая до аномально высоких температур из Западной Европы, выходит на европейскую территорию России, но трансформируется, так как у нас более холодная подстилающая поверхность. Именно поэтому температура будет понижаться и для наших районов это будет просто жаркая погода.

Эксперт добавил, что в пятницу, 3 июля, местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов, а в западных районах – до 23–25. Кроме того, уже в четверг к вечеру и в ночь на пятницу местами начнутся дожди. В пятницу днем местами по области тоже пройдут небольшие осадки, но Москву они могут обойти стороной.

В субботу, 4-го числа, температура воздуха может достигать 23–28 градусов, при этом в выходные не исключены грозовые дожди. В воскресенье снова посвежеет до 21–26 градусов – очередная холодная волна с северо-запада, где сформируется циклон. А к началу следующей недели температуры снова будут еще ниже, заключил Ильин.

Накроет волной тепла?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

При этом директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал Москве 24, что в целом такие условия – обычная погодная изменчивость для столичного региона.

"Ничего необычного не происходит. При этом, по прогнозам, на выходных пройдут дожди: почва наполнится влагой, и, даже если после установится очередная волна жары, она будет переноситься легче", – объяснил климатолог.

При этом он добавил, что гарантировать цикличное изменение температур (холодно-жарко-холодно) в этом сезоне нельзя.







Владимир Семенов директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Этим летом возможны волны жары – долгоживущие блокирующие антициклоны на неделю и более. Они слабо предсказуемы как в образовании, так и в разрушении. Пока, в пределах детерминированного прогноза на 10 и более суток, ничего страшного, то есть засухи, не видно. Если такие условия продержатся в ближайшее время, в августе даже при блокирующем антициклоне будет не так страшно, то есть почвенной засухи не ожидается.

Он отметил, что, когда земля высыхает, начинаются пожары, загрязнение воздуха и по-настоящему тропические ночи, поэтому на сегодняшний день лето проходит в нормальных условиях. Таким образом, смена жары дождями является благоприятным условием, подчеркнул Семенов.