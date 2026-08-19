Движение трамваев до Белорусского вокзала по выходным восстановят с 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 22 августа по выходным дням возобновляется движение трамваев до Белорусского вокзала, а также к станциям метро "Новослободская" и "Рижская". Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о маршрутах № 5, 7 и 50. Временные автобусные маршруты № 05 и 050к, которые работали вместо трамваев, с этого дня отменяются.

Кроме того, изменится схема движения трамвая № 50 по выходным. Между площадью Борьбы и остановкой Улица Палиха трамваи поедут через Перуновский переулок, без заезда к главному корпусу МИИТ.

Также с 22 августа по выходным восстанавливается движение трамваев в Восточное Измайлово. Маршруты № 11 и 12 вернутся к обычной схеме, а временный автобусный маршрут № 012к прекратит работу.

Ранее стало известно, что в текущем году парк Мосгортранса пополнили более 400 современных автобусов для поездок в область. Новая техника уже обслуживает 37 пригородных маршрутов. Уточнялось, что автобусы российского производства выходят на маршруты проекта "Москва – область". Среди них – КамАЗ-4290, "Ситимакс-9", ЛиАЗ "Ситимакс-12", НефАЗ-5299 в городской и пригородной модификациях.

