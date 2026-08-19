Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 20:13

Политика

Сестра Ким Чен Ына опровергла слухи об отправке военных КНДР в Россию

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/JORGE SILVA

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон опровергла сообщения об отправке северокорейских военных в Россию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она назвала эти сообщения фальсифицированным слухом Киева. Политик также возложила ответственность за затягивание конфликта на Украине на США и страны Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на территории России якобы планируют разместить до 50 тысяч северокорейских военных. По его словам, военнослужащие КНДР изучают опыт современной войны, который Пхеньян сможет использовать в случае кризисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Зеленский также утверждал, что Северная Корея будет получать от России лицензии и "все военные инструменты". В связи с этим он призвал Южную Корею теснее сотрудничать с Украиной и предоставить Киеву поддержку в том, в чем у нее есть дефицит.

До этого украинский лидер говорил, что на Киев якобы уже напали Иран и КНДР. Он призывал сделать все, чтобы не открыть "второй фронт". При этом новый премьер Великобритании отмечал, что Лондон продолжит безоговорочно поддерживать Украину после предупреждения российского посольства о последствиях для Британии в случае таких действий.

Читайте также


политиказа рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика