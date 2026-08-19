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Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон опровергла сообщения об отправке северокорейских военных в Россию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она назвала эти сообщения фальсифицированным слухом Киева. Политик также возложила ответственность за затягивание конфликта на Украине на США и страны Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на территории России якобы планируют разместить до 50 тысяч северокорейских военных. По его словам, военнослужащие КНДР изучают опыт современной войны, который Пхеньян сможет использовать в случае кризисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Зеленский также утверждал, что Северная Корея будет получать от России лицензии и "все военные инструменты". В связи с этим он призвал Южную Корею теснее сотрудничать с Украиной и предоставить Киеву поддержку в том, в чем у нее есть дефицит.

До этого украинский лидер говорил, что на Киев якобы уже напали Иран и КНДР. Он призывал сделать все, чтобы не открыть "второй фронт". При этом новый премьер Великобритании отмечал, что Лондон продолжит безоговорочно поддерживать Украину после предупреждения российского посольства о последствиях для Британии в случае таких действий.

