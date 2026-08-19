Путин предложил использовать опыт Москвы в здравоохранении по всей стране

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Передовой опыт Москвы в сфере здравоохранения необходимо максимально широко использовать в регионах страны, заявил Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркий пример (внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России. – Прим. ред.)", – сказал президент РФ.

Путин уточнил, что в Москве при помощи компьютерного зрения рентгеновские снимки делаются в одном центре и буквально за одну секунду. Президент РФ добавил, что исследования проводятся качественно и удобно для пациентов, а нагрузка на врача снижается.

Ранее сообщалось, что цифровой помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ), работающий в столичных поликлиниках уже больше года, сформировал 30 миллионов кратких выжимок из электронных медкарт пациентов. Это позволяет специалисту заранее ознакомиться с ключевыми данными и уделить больше времени общению с пациентом.

Кроме того, российские врачи также могут использовать ИИ при проведении ЭКГ и колоноскопии. Внедрение систем поддержки принятия врачебных решений на основе такой технологии существенно повышает точность диагностики.

