ФТС России: через КПП "Верхний Ларс" в Грузию за сутки прошли около 7,5 тыс человек

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Федеральная таможенная служба России представила данные по числу прошедших через КПП "Верхний Ларс" из России в Грузию за последние сутки: речь идет не о 20 тысячах человек, а о порядка 7,5 тысячи. Об этом Москве 24 сообщила пресс-служба ведомства.

"За последние сутки (по состоянию на 6 утра 19 августа) через пункт пропуска Верхний Ларс российско-грузинскую государственную границу в обоих направлениях пересекли свыше 16 тысяч граждан. На въезд в Российскую Федерацию проследовали практически 8,5 тысячи человек, на выезд – более 7,5 тысячи", – говорится в сообщении.

В ФТС уточнили, что в ранее опубликованной статистике были указаны данные как по направлению на въезд в РФ, так и на выезд из нее.

В ведомстве отметили, что в настоящее время пассажиропоток в направлении въезда в РФ превышает обратный. Это связано с завершением сезона отпусков и возвращением значительного количества граждан после отдыха. При этом интенсивное движение сохраняется и в сторону выезда из страны – из-за продолжающегося туристического сезона.

Ранее ФТС сообщала об увеличении потока граждан в пункте пропуска до свыше 20 тысяч человек. В указанную статистику включались данные как по въезду, так и по выезду, однако расчет проводился за основные часы следования через границу, без учета ночного периода, когда интенсивность движения традиционно снижается.

В свою очередь, в МВД Грузии эту информацию опровергли. Там отметили, что за последние 24 часа границу через пункт пропуска "Верхний Ларс" пересекли 7 880 граждан различных стран, среди которых есть не только россияне.

