Швейцария расширила антироссийские санкции

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Правительство Швейцарии утвердило дополнительные меры из 20-го пакета санкций Европейского союза против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства государства.

В энергетической сфере вводятся запрет на обслуживание газовозов, ледоколов и расположенных в России терминалов сжиженного природного газа. Также запрещается продажа танкеров в Российскую Федерацию. Контракты на продажу танкеров в третьи страны теперь должны содержать пункт, запрещающий их перепродажу в Россию.

Ограничения вступают в силу 20 августа 2026 года, при этом часть мер начнет действовать позже: запрет на обслуживание СПГ-терминалов – с 1 января 2027 года, а ряд других положений – с 1 и 21 сентября 2026 года.

В финансовом секторе вводится запрет на использование российских платформ для обмена и передачи криптоактивов, а также на поддержку разработки отдельных цифровых активов. Речь идет о рублевом стейблкоине A7A5, активе RUBx и цифровом рубле. Отдельным блоком утверждены меры по защите швейцарских компаний, их прав интеллектуальной собственности, а также защита от исков и судебных решений, вынесенных против них в России.

Ранее Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций против России, затронувший 33 позиции. Под ограничения подпали физические и юридические лица. Санкции введены против структур из сферы цифровых технологий и военно-промышленного комплекса. Помимо российских организаций и граждан, в перечне фигурируют представители КНДР и Ирана.

