Межтерминальный поезд в Шереметьево прекращал работу по техническим причинам

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Поезд, который курсирует между терминалами В, С и D аэропорта Шереметьево, приостанавливал работу по техническим причинам, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По состоянию на 19:20 работа линии восстановлена. Межтерминальный переход также работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что временно изменится расписание пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Это произойдет 19 и 20 августа.

При этом на время корректировок от станции "Дмитров" будут ходить компенсационные автобусы – их график сформирован с учетом изменений расписания электричек.

