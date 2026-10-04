Песков заявил о начале подготовки к новой прямой линии с Путиным

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Подготовка к новой прямой линии с Владимиром Путиным уже началась. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам политика, в рамках подготовки мероприятия активно используются нейросети. В частности, для обработки обращений граждан будет использоваться искусственный интеллект от Сбербанка.

"За это время нейросеть Сбербанка существенно повзрослела и она позволит обрабатывать еще большее количество обращений граждан", – указал пресс-секретарь президента РФ.

В декабре прошлого года на совмещенную с пресс-конференцией прямую линию с российским лидером поступило более трех миллионов вопросов граждан. В основном они касались соцполитики, взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения. В общей сложности мероприятие длилось 4 часа 27 минут.