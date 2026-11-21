Фото: MAX/"Прокуратура Ставропольского края"

Три человека, в том числе 16-летний юноша, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По предварительной информации, ДТП произошло вечером 21 ноября на 33-м километре трассы Зеленокумск – Соломенское – Степное. В результате аварии пострадал еще один человек.

Прокуратура Степновского округа проводит проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Нязепетровске Челябинской области водитель автомобиля ВАЗ-21101 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил трех 17-летних подростков. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист был пьян. Кроме того, при оформлении происшествия мужчина препятствовал работе полицейских и оказывал им сопротивление.

