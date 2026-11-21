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Андрей Филатов сохранил должность президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщила пресс-служба организации по итогам съезда, состоявшегося в Москве.

Филатов был единственным кандидатом на выборах главы федерации.

На том же съезде избрали вице-президентов ФШР. Ими стали Андрей Гурьев, Александр Жуков, Наталья Комарова и Павел Шинский.

54-летний Филатов руководит организацией с 1 февраля 2014 года. Новый срок станет для него четвертым. До этого Филатова переизбирали в 2018 и 2022 годах.

В мае 2023 года ФШР вышла из Европейского шахматного союза и перешла в Азиатскую шахматную федерацию. А в ноябре 2026 года мужская и женская сборные России завоевали золото командного чемпионата Азии, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

