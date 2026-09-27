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27 сентября, 10:18

Спорт

Глава FIDE Турлов ответил на призыв украинской федерации отстранить Колобкова

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Павел Колобков принимал участие в выборах на пост вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE) в качестве независимого кандидата. Об этом напомнил президент FIDE Тимур Турлов на генеральной ассамблее организации, передает его слова ТАСС.

"Была выборная комиссия. Эта комиссия подтвердила, что Колобков идет на выборы как независимый кандидат. Если кто-то обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), FIDE, конечно, будет следовать этому решению", – отметил Турлов.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков стал вице-президентом FIDE. За него проголосовали 78 делегатов. Однако позже Федерация шахмат Украины призвала отстранить его от этой должности.

Сам Колобков назвал свое назначение на пост вице-президента FIDE серьезным. Он заявил, что видит в этом прежде всего признание заслуг России. Бывший министр спорта добавил, что к нему подходили делегаты из разных стран, поздравляли и выражали надежду на сотрудничество.

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