Столичные артисты за год выступили более чем в 80 городах России и мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские театры, оркестры и танцевальные коллективы с осени 2025 года провели гастроли более чем в 80 городах России и зарубежья, преодолев свыше 250 тысяч километров. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, гастроли также затронули примерно 20 зарубежных государств, включая Бразилию, Индию, Кубу, Вьетнам, Белоруссию, Тунис и Казахстан. Московские коллективы представили российское искусство на престижных фестивалях и концертных площадках, познакомив публику как с классическим репертуаром, так и с современными постановками.

Одним из самых масштабных проектов стало латиноамериканское турне Московского джазового оркестра под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Коллектив впервые выступил на Кубе и в Никарагуа, дал концерты в Бразилии. Для каждой страны музыканты подготовили специальные программы, включив в них элементы местной музыкальной культуры и совместные номера с зарубежными артистами.

"Хор Турецкого" выступил в Индии и Могилеве, а Московский государственный симфонический оркестр провел серию концертов в Минске. Театр балета классической хореографии Москонцерта представил российское исполнительское искусство в Южной Корее, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах и Таиланде. Московский государственный академический театр танца "Гжель" выступил на IV Международном фестивале национального танца "Танец нас объединяет" в Душанбе, исполнив хореографические композиции "Виртуозы", "Барыня" и "Камаринская".

Московские театры приняли участие в крупнейших международных фестивалях. Государственный академический театр имени Моссовета представил спектакль "Тартюф" в Тунисе и турецкой Адане. Театр "Школа драматического искусства" показал в Тунисе постановки "Душечка" и "Белые ночи", а также провел мастер-классы в Тунисе и китайском Сичане. Артисты Театра имени Владимира Маяковского выступили на Международном черноморском театральном фестивале в Трабзоне со спектаклем "Герман плюс Марта".

Не менее насыщенной была гастрольная жизнь внутри страны. Театр танца "Гжель" в рамках федеральной программы "Мы – Россия" выступил в 10 городах на северо-западе РФ – от Архангельска до Калининграда, в шести из них коллектив представил свои программы впервые. Московский государственный симфонический оркестр дал концерты в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.

Московский джазовый оркестр вместе с Бутманом выступил в Красноярске, Сортавале, Твери, Ростове Великом, "Сириусе" и Санкт-Петербурге, где стал участником III Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля. Коллектив также представил премьеру музыкально-литературного спектакля "Леонид Утесов. Спасибо, сердце!" с участием народного артиста России Сергея Степанченко.

Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина провел гастрольный тур с сочинением "Маленькая торжественная месса" Джоаккино Россини, выступив во Владимире, Иванове, Костроме, Рыбинске, Тверской области и Великом Новгороде. "Хор Турецкого" побывал в Астрахани, Тюмени, Обнинске и Одинцове.

Артисты Москонцерта провели большой тур по Крыму, дав концерты в Севастополе, Симферополе и Керчи в марте 2026 года ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Они неоднократно выезжали в Донецкую Народную Республику (ДНР), чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Четвертый год подряд коллектив провел большой концерт ко дню освобождения Мариуполя, а недавно завершился очередной выезд культбригады в ДНР.

Столичные театры представили свои постановки на крупнейших фестивалях страны. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина показал спектакли "Слуга двух господ", "Зойкина квартира" и "Влюбленный Шекспир" в Калининграде и Казани. Театр Олега Табакова принял участие в фестивалях в Саратове, Салехарде и Санкт-Петербурге с постановками "Матросская Тишина", "Наследники" и "В списках не значился".

Московский театр юного зрителя представил спектакли "Брак по-итальянски" и "Дорога" в Санкт-Петербурге и Севастополе, а "Мастерская Петра Фоменко" – постановки "О любви (пять пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)" и "Чайка" в Сочи, Омске и Ярославле.

Особое место заняли гастроли в новых регионах и приграничных областях. Театр кошек Куклачева представил программу "Котобум" в Должанске, Алчевске, Донецке и Луганске. Театр сатиры показал в Луганске и Донецке премьерный спектакль "Старики не подарок".

Театр имени Моссовета выступил в Курске с благотворительной музыкально-драматической композицией "Это и моя Победа", а театр "Современник" впервые приехал в Курскую область с постановкой "Женитьба Бальзаминова". "Ведогонь-театр", Театр Олега Табакова и Центр исполнительских искусств на Добрынинской также представили свои спектакли жителям приграничных территорий.

Всего на гастролях по России столичные коллективы преодолели свыше 100 тысяч километров, а за время международных гастролей – более 150 тысяч километров.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что артисты из более чем 60 городов России выступили на третьем Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" в Москве. В этом году к нему присоединились 400 театральных коллективов, причем их число увеличилось на треть.

Фестиваль проходил с 30 мая по 30 августа сразу на 20 городских площадках. За это время зрителям представили свыше 1,2 тысячи постановок разных жанров – от драматических спектаклей и мюзиклов до балетов. Участниками стали не только российские коллективы, свои программы привезли артисты из Казахстана, Белоруссии, Китая, Индонезии, Аргентины, Мексики и других стран.

