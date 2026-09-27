Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Хабаровского края"

Три человека погибли в ДТП в Хабаровском крае. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 27 сентября на 145-м километре трассы А-375 Хабаровск – Ванино. Автомобиль Honda Freed выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Expert.

В результате столкновения водитель Honda Freed, а также водитель и пассажир Nissan Expert скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Тюмени пять человек, в том числе годовалый ребенок, получили травмы в результате столкновения двух иномарок. По предварительным данным, 40-летний водитель Honda, не имея водительских прав, выехал на встречную полосу. Выяснилось, что автомобиль он угнал у своего знакомого.

В результате ДТП пострадали водитель и 32-летняя пассажирка Honda, а также 26-летний водитель Mitsubishi и двое его пассажиров – 26-летняя девушка и годовалый ребенок, находившийся в автолюльке на заднем сиденье. Проверка показала, что водитель Honda был пьян – алкотестер зафиксировал 0,45 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

