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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время конфликта с прохожими взорвал гранату в украинском городе Шептицкий. Об этом сообщила полиция Львовской области на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

В результате осколочные ранения получили четыре человека. Они доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Как уточнили представители следственно-оперативной группы, инцидент произошел на улице. Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, который находится в отпуске из армии. Его задержали сотрудники полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного военкомата в городе Белгороде-Днестровском Одесской области Украины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению. Нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавший госпитализирован. Полиция ведет розыск злоумышленника.

