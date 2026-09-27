Режим ЧС ввели возле авиабазы Фэрфорд в Британии после "крупного инцидента"

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд после задержания нескольких человек по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. Об этом сообщила полиция графства Глостершир.

После задержаний жителей нескольких домов в расположенной рядом с базой деревне Уэлфорд эвакуировали. Специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов обследуют несколько транспортных средств.

Эвакуированных жителей разместили в расположенном неподалеку спортивно-развлекательном центре, а территория вокруг базы оцеплена. По данным полиции, ситуация находится под контролем.

В свою очередь Reuters со ссылкой на очевидца сообщило об усилении мер безопасности на авиабазе. Полиция Глостершира назвала произошедшее крупным инцидентом.

Фэрфорд используется американскими военными. По данным сайта подразделения, там размещаются штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-я авиационная эскадрилья. База называется "предпочтительным передовым аэродромом для размещения бомбардировщиков в Европе" Командования глобальных ударов ВВС США.

Ранее на западе Германии, в районе авиабазы ВВС США Шпангдалем, потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, это произошло в регионе Айфель, один человек пострадал, его состояние не уточняется. По информации СМИ, речь идет об истребителе F-16.