Женщина погибла при ударе ВСУ по Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мирная жительница погибла при ударе со стороны ВСУ в селе Березовка Борисовского округа Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в мессенджере MAX.

По данным оперштаба, женщина получила тяжелые ранения в результате детонации взрывного устройства на территории домовладения. Ее доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где врачи боролись за ее жизнь. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

В результате удара также повреждены кровля и входная группа. Кроме того, зафиксированы повреждения в городах Белгород, Грайворон, Валуйки, Шебекино, поселке Красная Яруга, а также в селах Головчино и Смородино.

Ранее мирная жительница погибла, еще два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на Энергодар Запорожской области. Атака произошла утром 27 сентября на улице Казацкая, дом № 25. Пострадавших доставили в городскую больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

