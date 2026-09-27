Швейцария отклонила инициативу по ужесточению принципа нейтралитета

Фото: 123RF.com/saft76

Швейцарцы на референдуме 27 сентября отвергли инициативу, которая запрещала бы следовать санкциям, не одобренным Советом Безопасности ООН, и вступать в военные альянсы. Об этом сообщается в информационном бюллетене на сайте Федерального совета Швейцарии.

Против инициативы выступили 70,15% граждан, за предложение проголосовали почти 30%. Явка составила 47%.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Он обратил внимание, что местные власти проводят недружественную политику в отношении России.

В августе швейцарская сторона расширила антироссийские санкции. В частности, был введен запрет на обслуживание газовозов, ледоколов и находящихся в России терминалов сжиженного природного газа.

