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08 сентября, 16:47

Культура

В Женеве появился первый памятник Пушкину

Фото: depositphotos/swisshippo​

Первый памятник русскому поэту Александру Пушкину в Швейцарии открыли в Женеве. Бюст российского поэта работы скульптора Григория Потоцкого установили в здании постоянного представительства России при ООН, сообщает РИА Новости.

Церемонию инаугурации провел постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он отметил, что творчество Пушкина получило широкое признание за пределами России и стало частью мировой культуры. Наследие поэта включает сказки, лирические произведения и прозу, напомнил дипломат.

Открытие памятника приурочили ко Дню языков Российской Федерации, который впервые отмечается 8 сентября. Гатилов напомнил, что в России насчитывается более 270 языков, а их носители сохраняют собственные культурные традиции и историческую память.

"В нашей стране бережно хранятся память и традиции, заложенные людьми, которые говорят на этих языках. Но объединяющим является русский", – сказал дипломат.

Ранее в Вологде у кинотеатра "Ленком" на Пушкинской улице открыли бронзовый монумент режиссеру, актеру и писателю Василию Шукшину. Скульптуру изготовили на средства федеральной субсидии по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Шукшин не раз бывал на Вологодчине, дружил с писателем Василием Беловым и именно здесь снял один из главных своих фильмов – "Калину красную".

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