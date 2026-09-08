08 сентября, 19:20Происшествия
СК начал проверку после вспышки сальмонеллеза в калининградском детсаду
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту вспышки сальмонеллеза в одном из детских садов Калининграда. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.
Проверка проводится по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе проверочных мероприятий.
Вспышка инфекции произошла в городском детсаду № 76. В больницу доставили 12 воспитанников. Для установления обстоятельств случившегося началось санитарно-эпидемиологическое расследование.
В дошкольном учреждении специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований и обследовали сотрудников. Работа детсада временно приостановлена.
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