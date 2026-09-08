Турист пропал на "Тропе испытаний" в нацпарке в Бурятии

Фото: телеграм-канал SHOT

В Бурятии продолжаются поиски 45-летнего Виктора Ушакова, который 6 сентября ушел в поход на полуостров Святой Нос и не вернулся. Об этом сообщил bur.aif.ru со ссылкой на родственников и республиканское управление МЧС.

Мужчина приехал в национальный парк вместе с семьей. Они остановились в селе Максимиха, а мужчина отправился проходить популярную "Тропу испытаний". Утром 6 сентября он доехал на машине до подножия полуострова, а дальше пошел пешком. Родные ждали его к вечеру, но он не вернулся.

Сестра пропавшего Оксана рассказала, что с собой мужчина взял только бутерброды, помидоры и воду. Он не планировал подниматься на вершину, поэтому запасов было немного. Телефон мужчина оставил в машине, поэтому связаться с ним невозможно. Родные также не знают, были ли у него спички или зажигалка.

"Тропа испытаний" относится к походам первой категории сложности. Путь до нее неблизкий. От пропускного пункта нужно преодолеть почти 25 километров по грунтовой дороге, а после тропа уходит в горы через густой лес и выходит на открытые хребты. Ее длина – 19 километров. Она ведет на плато полуострова и к горе Маркова на высоту 1 350 метров. На полное прохождение уходит около 12 часов.

В день пропажи мужчина был одет легко: брюки, футболка с длинным рукавом цвета хаки, черная флисовая жилетка, камуфляжная ветровка и черная шапка. С собой у него был зеленый рюкзак и скандинавские палки. Теплую куртку он оставил в машине. При этом на вершине горы, по словам родных, уже лежит снег и держится лед. Днем температура на полуострове около 17–20 градусов, а ночью опускается до 2 градусов.

Сестра Ушакова отметила, что брат является опытным туристом, который каждый год проходит эту тропу и хорошо знает местность. Мужчина родился в селе Верхний Саянтуй. Он с детства привык к тайге, ходил за грибами и ягодами, рыбачил. Близкие не теряют надежды, что их родственник найдется.

К поискам подключились спасатели, полиция, инспекторы нацпарка и местные жители. В первый день они прочесывали местность, но следов не нашли. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России обследовали 40 километров береговой линии Байкала. 8 сентября вертолет Ми-8 доставил группу спасателей в район полуострова.

В пресс-службе МЧС по Бурятии сообщили, что в поисках участвуют 33 человека и 11 единиц техники. Берега патрулируют с катера, а с воздуха – дроны. Кроме того, наземные группы проходят маршрут километр за километром.

После пропажи туриста в нацпарке закрыли два популярных маршрута – "Тропу испытаний" и "В бухту Змеиная". Данная мера была реализована не только из-за поисков, но и из-за участившихся выходов бурых медведей в этих местах.

Ранее девушка пропала в районе Чертовой купели в Сочи. Компания друзей отдыхала 27 августа в районе горной реки Агуры. Купель была почти пересохшей, поэтому молодые люди спустились по камням к воде. Из-за начавшегося дождя уровень воды в реке резко поднялся, и отдыхающих унесло потоком в русло.

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