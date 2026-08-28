Спасатели нашли тело туристки, утонувшей в горной реке в Сочи

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Спасатели обнаружили тело туристки, которая утонула в горной реке Агуре в Сочи. Об этом сообщили в южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

В ходе водолазного поиска специалисты нашли ее в Чертовой купели. Спасатели отряда и городской службы спасения вытащили тело на берег и отнесли к началу маршрута, после чего передали следователям.

О пропаже девушки стало известно 27 августа. Купель почти высохла, поэтому группа туристов решила спуститься к воде по камням. Однако из-за внезапного дождя уровень воды в реке повысился, и их унесло.

Молодым людям удалось спастись, но девушка пропала. Они дошли до ближайшего ресторана и попросили сотрудников вызвать спасателей. В поисках принимали участие 14 специалистов и 4 единицы техники.

