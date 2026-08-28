Медведев заявил об отсутствии планов по мобилизации в России

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Планов по проведению мобилизации в России нет. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа.

"Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт", – сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о мобилизации в России являются информационными утками, которые целенаправленно вбрасывают власти Украины, чтобы идеологически раскачивать ситуацию в стране.

Между тем, по его словам, переговоры по урегулированию конфликта на Украине в данный момент находятся на паузе. При этом Киев не хочет обсуждать мир, поэтому российские войска продолжают СВО и наносят систематические удары по военной инфраструктуре, фиксируя продвижение на фронтах.