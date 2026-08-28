Швеция направит войска в Финляндию для охраны границы с Россией

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Правительство Швеции решило направить в Финляндию подразделения для усиления территориальной обороны границы с Россией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-релиз Вооруженных сил (ВС) страны.

"В ответ на запрос о поддержке посредством совместных операций Швеция согласилась оказать Финляндии военную поддержку для дальнейшего усиления обороны от нарушений беспилотниками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения будут развернуты осенью. В состав сил могут войти истребители JAS 39 Gripen, военные корабли, включая корветы Visby, а также радиолокационные и зенитные системы.

Кроме того, при необходимости шведские подразделения могут быть переданы под финское командование. Уточняется, что в настоящее время ВС укрепляют восточную оборону альянса, используя возможности противодействия БПЛА в воздухе и на море.

Ранее сообщалось, что Россия учтет в военном планировании возможность размещения ядерного оружия (ЯО) в Швеции. По словам российского посла в Стокгольме Сергея Беляева, тема ЯО в последнее время активно обсуждается в шведском обществе.