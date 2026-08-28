Обильные дожди могут накрыть Москву вместо бабьего лета в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сентябре Москву и регионы Центральной России, вероятно, накроют ливни, а привычного бабьего лета в начале осени может не быть. Об этом в беседе с News.ru рассказал климатолог Михаил Семенов.

Специалист связал возможные погодные изменения с усилением Эль-Ниньо. Это природное явление возникает при заметном повышении температуры воды в экваториальной части Тихого океана и способно менять атмосферную циркуляцию в разных частях планеты. Оно также может отражаться и на погоде в России.

"По этой причине меняются ветры и движение воздуха. Это, в свою очередь, провоцирует жару, засуху или сильные дожди во многих уголках нашей планеты", – отметил Семенов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в ночь на 29 августа в Московском регионе может сильно похолодать. В столице температура опустится до 6 градусов, в Подмосковье – местами до 3 градусов. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 20–22 градусов, местами возможен небольшой дождь.

