Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящее время авиагавани принимают и отправляют самолеты в штатном режиме. Корректировки были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения действовали в указанных аэропортах с утра 28 августа. Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры начали действовать на фоне атаки беспилотников на столичный регион. Примерно в 05:34 на подлете к Москве были ликвидированы два вражеских БПЛА. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.