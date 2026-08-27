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27 августа, 16:28

Транспорт

Внуково опроверг информацию об отказе принять рейс из Египта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково не отказывал в посадке рейсу NE 644 авиакомпании Nesma Airlines, следовавшему из Шарм-эль-Шейха в Москву, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Из-за ограничений использования воздушного пространства по маршруту следования данный борт совершил посадку в Екатеринбурге в 04:20", – подчеркнули представители аэропорта.

При этом во Внуково ограничений на прием и посадку воздушных судов не было.

В публикации одного из новостных каналов приводились свидетельства пассажиров, которые заявили, что в полете им сообщили об отказе со стороны аэропорта. Однако у авиагавани нет подтверждения факта такого объявления, а в самом аэропорту не отказывали данному борту в посадке.

Кроме того, в 02:46 в Екатеринбурге по тем же причинам совершил посадку рейс NE 646 той же авиакомпании, также следовавший в Москву из Шарм-эль-Шейха. Этот борт вылетел из Екатеринбурга в 7:57 и приземлился во Внуково в 10:03.

Однако Уральской транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия в связи с отменой рейса.

Ранее рейс Москва – Ургенч "Уральских авиалиний" задержали более чем на 11 часов. При этом в нарушение закона пассажиров не разместили в гостинице на время ожидания. В результате авиаперевозчика признали виновным по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов". Суд назначил штраф в размере 42 тысяч рублей.

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