Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Глава правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил на своей странице в соцсети Х, что планирует посетить Россию в конце сентября.

Додик провел встречу с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым, на которой обсуждались двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и политическая ситуация в регионе и мире.

"Встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным, продолжим разговоры, которые вели в мае 2026 года в ходе визита в Москву", – написал Додик.

Он также отметил, что поддерживает Россию в ее усилиях по сохранению государственных и национальных ценностей. По его словам, Россия ведет справедливую оборонительную войну. Додик указал, что это не конфликт Украины и РФ, а война части Евросоюза против России.

Ранее Додик сообщал, что западные страны пытаются пресечь коммуникацию сербов с РФ. По его словам, первый аспект заключается в том, что Евросоюз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую, поскольку Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция и Италия – все являются членами НАТО и ЕС.

Более того, указанные государства пытаются втянуть в ЕС Черногорию и Албанию. Додик предположил, что этот процесс будет ускоряться.

