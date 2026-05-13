Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 09:42

Политика

Додик назвал Путина надеждой всего человечества

Фото: ТАСС/AP/Robert Hegedus

Владимир Путин дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, а не так, как это делают другие. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Не диктатом и не другими методами, которые являются просто другой упаковкой фашизма. Все эти их неолиберальные ценности президент Путин увидел, он заметил вовремя, что это представляет угрозу для России и ее народа, и дал этому ответ", – отметил он.

Додик убежден, что если бы не президент России, то все на Земле жили бы в однополярном мире, которым управляет меньшинство некоторых отдельных личностей Запада, которое никогда не сможет быть удовлетворено в своих запросах. Политик считает, что они бы "разделили" Россию на части и пользовались бы всеми ее природными ресурсами.

Кроме того, Путин является синонимом новой цивилизации и многополярного миропорядка. В частности, Россия была вынуждена начать СВО, так как Запад стал представлять угрозу и пытаться дестабилизировать страну, указал Додик. В то время, когда Запад лжет при подписывании каких-либо соглашений или договоров, Путин "слушает просто и с уважением", являясь полной противоположностью тому, что о нем говорят на Западе.

"Россия и российский народ счастливы, что у них есть Владимир Владимирович Путин как президент, который продолжает поддерживать стабильность, единство народа и надежду свободного человечества", – резюмировал Додик.

Ранее сам российский лидер заявлял, что Москва выступает за справедливый миропорядок и против торговых войн и ограничений. Также Путин указывал, что в мире формируется более сложная, многополярная архитектура развития, в ней все большую роль играют страны, которые понимают и ценят важность национального суверенитета.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика