13 июня, 17:13Транспорт
Ограничения на прием и выпуск судов сняты в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Меры были введены в связи с атакой БПЛА на Москву – рейсы принимали и отправляли по согласованию с соответствующими органами, поскольку были введены ограничения на использование воздушного пространства.
Аналогичные меры действовали в авиагавани Внуково. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов, однако сейчас ограничения сняты.