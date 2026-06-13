Ограничения на прием и выпуск судов сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Меры были введены в связи с атакой БПЛА на Москву – рейсы принимали и отправляли по согласованию с соответствующими органами, поскольку были введены ограничения на использование воздушного пространства.

Аналогичные меры действовали в авиагавани Внуково. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов, однако сейчас ограничения сняты.

