Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Там пояснили, что меры ввели из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, действующих в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аналогичные меры действуют в аэропорту Домодедово. Это связано с атакой БПЛА на столичный регион. С утра 12 июня на подлете к Москве были ликвидированы 27 дронов.

